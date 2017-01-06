06.01.2017 10:58 Patrikhanede haç atma ayini düzenlendi

Balat'taki Fener Rum Patrikhanesinde haç atma ayini yapıldı. Ayinin ardından Haliç kıyısında haç çıkarma töreni gerçekleşecek. Balat'taki Fener Rum Patrikhanesinde haç atma ayini yapıldı. Ayinin ardından Haliç kıyısında haç çıkarma töreni gerçekleşecek.



Ayine, Türkiye'de yaşayan cemaat mensuplarından ve Yunanistan'dan yoğun katılım gerçekleşti. Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayin için ziyaretçiler sabah saatlerinden itibaren Patrikhaneye gelmeye başladı. Patrikhane'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinde mum yakarak dua edildi. Ayinin ardından Haliç kıyısında geleneksel haç çıkarma töreni gerçekleşecek.

