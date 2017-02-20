Patlamanın yaşandığı pastane havadan görüntülendi

İstanbul Kanarya'da yaşanan doğalgaz patlamasının yaşandığı pastanenin havadan çekilen görüntüleri patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul Kanarya'da yaşanan doğalgaz patlamasının yaşandığı pastanenin havadan çekilen görüntüleri patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kanarya Tavus Kuşu Caddesi'nde bulunan bir pastanede öğle saatlerinde doğalgaz patlaması yaşanmış, 7 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti İHA tarafından havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Görüntülerde sokak adeta savaş alanına dönerken, itfaiyenin çalışmalarına devam ettiği görülüyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş/İHA)