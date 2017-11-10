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Patlamanın olduğu fabrikanın önünde protesto
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Patlamanın olduğu fabrikanın önünde protesto

Bursa Demokrasi Güçleri, 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı fabrikanın önünde toplanarak, iş kazalarını protesto etti.

Bursa Demokrasi Güçleri, 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı fabrikanın önünde toplanarak, iş kazalarını protesto etti.
Bursa Demokrasi Güçleri, geçen çarşamba günü 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı boya ve iplik fabrikasının önünde eylem yaptı. Fabrikaya 1 kilometre kala yürüyüşe geçen grup, sloganlar attı. Yürüyüşe CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldı.Fabrikanın önünde grup adına açıklama yapan Elif Yuvayapan Soner, "8 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştır. İş yeri 35 yıl önce faaliyete başlamış ve 30 yıl öncesinden kalan teknoloji ile çalışmaktadır. Burada kurulu merkezi sistemle fabrikaların büyük bölümüne buhar ve sıcak su verilmektedir. Patlamanın olduğu fabrika merkezi sisteme dahil olmayan ve kömür yakarak buhar üreten birkaç fabrikadandır. Kaçak yapı gerekçesiyle fabrika hakkında yıkım kararı vardır. Ancak buna rağmen fabrika çalışmaya devam etmektedir. Fabrikada sigortalı çalışan sayısı sadece dört kişidir. Patlamada hayatını kaybeden 3 Suriyeli kardeşimizin soyadını bütün çabalarımıza rağmen öğrenemedik. Belki işveren bile bilmemektedir. Sigortalı çalışan sayısı 4 olmasına rağmen 5 kişi patlamada hayatını kaybediyor ve 16 kişi yaralanıyor. Bu 20 çalışan nasıl çalışmaktadır? Hangi güvencelere sahiptir? Ülkemizdeki iş cinayetlerinin arkasında yatan sebeplerden biri bu güvencesiz, denetimsiz çalışma şartlarıdır" dedi.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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