Patenli kızdan tehlikeli yolculuk

Kastamonu'da patenle kayan genç kız, arkasında seyreden araçlara aldırmadan bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti.

Kastamonu'da patenle kayan genç kız, arkasında seyreden araçlara aldırmadan bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti.

Kastamonu Bakımevi Caddesi üzerinde yanından geçen ve arkasında seyreden araçlara aldırış etmeden paten kayan genç kız, kamyonetin arkasına takılarak yolculuk etti. Bir süre kamyonetin arkasında yolculuk yapan genç kız, kamyonetin yavaşlayarak dönmek için manevra yaptığı esnada kamyoneti bırakarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu tehlikeli yolculuk, kamyonetin arkasında seyreden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(Vedat Yunus İkizoğlu / İHA)