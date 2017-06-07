Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu

İstanbul'da D-100 karayolunda 5 gencin patenle ölümüne yolculuğu kameralara yansıdı.
İstanbul'da D-100 karayolunda 5 gencin patenle ölümüne yolculuğu kameralara yansıdı. Olay, gece saatlerinde E-5 karayolu Eyüp mevkii, Edirne istikametinde yaşandı. Patenler ile girmeleri yasak olan yola girerek tehlikeli seyreden 5 genç yürekleri ağızlara getirdi. Yaklaşık 80 kilometre hız ile giden motosikletin arkasına tutunan gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızlı geçişine aldırış etmeden tehlikeli seyreden gençler adeta ölüm ile burun buruna geldi. Sürücülerin kendisine korna çalmasına aldırış etmeyen gençler gecenin karanlığında kayboldu. Tüm bu yaşanan anlar ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (Murat Solak / İHA)
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