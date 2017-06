Patenle ölümüne yolculuk

İzmir'de ayaklarındaki patenle yolcu otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen ve her şeyden habersiz adeta ölüme meydan okuyan gençler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, özelikle gençler giydikleri patenle İzmir sokaklarında geziyor. Gençler kimi zaman da her şeyden habersiz ölüme adeta meydan okuyor. Konak ilçesi Eşrefpaşa'da çekilen görüntülerde yürekleri ağza getirdi. Ayaklarındaki patenle yolcu otobüsün arkasına tutunan 7 genç, seyir halinde ilerleyen otobüsle yolculuk yaptı. Her şeyden habersiz ölümle burun burun gelen çocuklar ise güle-oynaya bu anın tadını çıkardı. Görüntüler ise yolcu otobüsünün hemen arkasında seyir halinde ilerleyen bir vatandaş tarafından kaydedildi. Gençler, daha sonrada duran otobüsün arkasından hep beraber yola çıkarak patenlerle yoluna devam etti. İzmir'in bir başka semtinden paylaşılan farklı bir görüntü de yine çocukların otobüsün arkasına tutunduğu görüldü.

(Halil Karahan/İHA)