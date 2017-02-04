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Patateste ekimler gecikti
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Patateste ekimler gecikti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, her yıl Ocak ayının ilk haftası ekilmeye başlanan bahar patatesinin ekimi yağışlı hava nedeniyle gecikti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, her yıl Ocak ayının ilk haftası ekilmeye başlanan bahar patatesinin ekimi yağışlı hava nedeniyle gecikti.
Ege Bölgesi'nde en kaliteli patateslerin yetiştirildiği yerlerden biri olan Ödemiş ilçesinde, bahar dönemi patateslerin ekimi bu yıl geç başladı. Ocak sonu itibarı ile etkili olan yağışların ardından tarlaların suyla dolması nedeniyle ekim yapamayan üreticiler, suların çekilip toprağın tava gelmesiyle tohumları toprakla buluşturdu. Kış aylarında sökümü yapılan güz dönemi ürününde umduğu fiyatı bulamayan üreticiler, bahar dönemi patateslerin hasadının mayıs ayında başlayacağını belirtirken, Ödemişli üreticiler, patateste en büyük maliyetin, tohum, mazot ve gübre olduğunu ifade etti.

"MALİYETLER YÜKSEK"
Ödemişli üretici Erdoğan Çayır, Nevşehir bölgesinden tedarik ettikleri sertifikalı tohumları toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Ocak sonu itibarı ile havanın yağışlı geçmesi nedeniyle güz patateslerinin sökümü gecikti. Güz patatesinde toprak altı 60 kuruş civarında alıcı bulduk. Bu bizim istediğimiz bir fiyat değildi elbette. Ürünümüze 80 kuruş civarında alıcı bulabilseydik üretici olarak sevinecektik. Ne yazık ki bizim belimizi büken mazot fiyatları ile topum ve gübre maliyeti oldu."

"İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"
1 dekarda ortalama 250 kilo civarında tohum kullandıklarını kaydeden Çayır, "Bu da 1,5 liradan 350-400 bin lira civarında bir maliyet demektir. Üretim maliyetinin yüzde 40'ını tohum maliyeti oluşturur. Yüzde 20'lik bir maliyet de mazota gider. Yüzde 20'si de gübredir. Traktör ve tarla icarı da eklenince, dekar başına maliyet bin lira civarında olur. İşçilik hesapta olmayan bir maliyettir. Dekar başına 3 bin 500 kilo ürün aldığımız hesaplanırsa 2 bin lira civarında gelir elde edersiniz. 10 dekarlık bir üretimden geriye kalan 5 bin lira civarında bir kardır. Bu da tarımdan geçimini sağlayan bir aile için istenilen düzeyde bir rakam değildir" dedi.

"EKİM GECİKTİ"
Güz dönemi patatesini sökerken, bir yandan da bahar patatesinin ekimine başladıklarını dile getiren Çayır, "Hava şartları nedeniyle bahar dönemi ekimi yapmamız gerekirken ekimlerimiz geç kaldı ancak son birkaç gündür havanın açması ile birlikte tarlalarımıza girebildik. Hemen tarlaları hazırladık ve ekime başladık. Genelde ocak ayı başında ektiğimiz bahar patatesimizi bu yıl ocak ayı sonunda ekmeye başladık. Şubatın ortalarına kadar ekimlerin devam edeceğini söyleyebilirim. Erken ekimin faydası tohum toprakta düştüğü yeri seviyor. Daha sonra da çimlenme sürecine giriyor. Kendisini erken geliştirdiği için erken uyanarak erken bir şekilde köken atıyor ve dip yapmaya başlıyor. Erken geliştiği ve yetiştiği için de turfanda ürün olduğunda fiyatı yüksek oluyor. Bu yıl dediğimiz gibi hava muhalefetinden dolayı biraz geç kaldık. Dilerim fiyatta hüsrana uğramayız" diye konuştu.
Patates üretiminde önemli merkezlerden biri olan Ödemiş'te 30 bin dekar civarında güz patatesi ekiminin yapıldığı tahmin edilirken bu rakamın bahar patatesinde 40-50 bin dekara kadar çıkabileceği belirtildi.
(Onur Şahan / İHA)
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