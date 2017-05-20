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Patateste bahar bereketi
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Patateste bahar bereketi

Ödemiş'in en önemli tarım ürünlerinden olan patateste hasat dönemi başladı. Bahar dönemi patatesi olarak adlandırılan ürünün hasadına başlayan üreticiler, patatesi, kahvelerdeki çay fiyatı ile karşılaştırarak, fiyatların biraz daha tatmin edici olması gerektiğini söyledi.

Ödemiş'in en önemli tarım ürünlerinden olan patateste hasat dönemi başladı. Bahar dönemi patatesi olarak adlandırılan ürünün hasadına başlayan üreticiler, patatesi, kahvelerdeki çay fiyatı ile karşılaştırarak, fiyatların biraz daha tatmin edici olması gerektiğini söyledi.
Havaların ısınması ile birlikte başlanan ilk hasadın elyaf altına ekilen erkenci patates olduğunu ifade eden üreticiler, patatesin maliyetli bir ürün olduğunu söyledi.
Şuan itibarı ile tarlada toprak üstü 1 TL civarında olan fiyatların, durumu kurtardığını ifade eden Hayri Üstün, "Patates, maliyetli bir üretim. Tohum ve üretim maliyetlerinin yanı sıra işçilik maliyetleri de belimizi büküyor. Kimi zaman toplayıcı bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu şatlarda, üreticinin bu işi severek yapabilmesi için, fiyatların 1 liranın üstünde seyretmesi gerekir" dedi.

HAL VE PAZARLARDA 2 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKIYOR
Kahvede içilen bir bardak çayın bile 1 kilo patatesten daha değerli olduğunu belirten Üstün, "Üreticiler olarak bizler tarlada 1 liraya satış yaparken, hal ve pazarlarda 2 liranın üstüne çıkıyor. Burada aracı karı ve ulaşım maliyetleri de fiyatı arttırıyor. Sonuçta üretici ve tüketici bu işten zararlı çıkıyor" şeklinde konuştu.
Ödemişli ziraat mühendisi ve tohum satıcısı Özkan Akgün de fiyatların şu an itibarı ile üreticiyi memnun edeceğini fakat 1 liranın altına düşmesi durumunda üreticinin zarar edeceğini söyledi. Akgün, bölgede genel rekoltenin de bu yıl itibarı ile düşük olacağını belirtti.
Patatesin toprak altındaki fiyatının 75-80 kuruş arasında seyrettiğini ifade eden üretici Ali Bakır da bu yılın verim açısından iyi olduğunu söyledi. Bakır, "Sezona hava şartlarının iyi gitmesiyle birlikte güzel başladık. Patatesin kilo fiyatı pazarda 2 lira civarında. Hem üretici hem de tüketici için fiyatlar şu an itibarı ile makul. Tabii bunu geçen senelerde bahar patatesi elimizde kaldığı için söylüyorum. Biz patates fiyatlarının tarlada 5-10 kuruşa kadar düştüğünü gördük" diye konuştu.
Tarlada patates toplayarak geçimlerini sağlayan işçiler ise günlük ücretlerinin 50 lira olduğunu söylediler. Patates toplamanın zorlu bir iş olduğunu anlatan işçiler sabah 08.00'den akşam 19.00'a dek çalıştıklarını söyledi.
(Onur Şahan/İHA)

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