Pascal sahnelerin tozunu attırdı

Eski futbolcu Pascal Nouma Bodrum'da ünlü kulüplerinden Pasha kulüpte bir an olsun yerinde durmadı. Ter içinde kalan Nouma saatlerce dans ederek sahnelerin tozunu attırdı.

Eski futbolcu Pascal Nouma Bodrum'da ünlü kulüplerinden Pasha kulüpte bir an olsun yerinde durmadı. Ter içinde kalan Nouma saatlerce dans ederek sahnelerin tozunu attırdı.

Bodrum'un en ünlü eğlence merkezlerinden biri olan Pasha club te sahnen alan eski futbolcu Pascal Nouma yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Saatlerce sahnede kalan Nouma yaptığı dans şovlarla büyük beğeni topladı. Zaman zaman dj kabinine de geçen Nouma saatlerce dans etti. Kan ter içinde kalan Nouma yerli ve yabancı turistlere de espriler yaparak şakalaştı. Çekim yapan hayranlarının elinden telefonlarını alarak selfi çeken Nouma oldukça neşeli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı danslarla sahnelerin tozu attıran Nouma'yı yaklaşık bin kişi izlemeye geldi.

(Eren Ayhan /İHA)