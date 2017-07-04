Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılışı gerçekleştirildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılışı gerçekleştirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik Kurtköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. Törene, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra, İstanbul Ak Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşma sırasında Sultanbeyli'deki tapu sorunu ile ilgili müjdeyi veren Başbakan Yıldırım, " Sultanbeyli'nin tapu işi imzalandı tamam. Burada arsaların bir kısmını elinde tutan birisi vardı o çağrıldı. İmzaları attı bu arsaları belediyemize devretti. Şimdi artık tapularınızı alacaksınız. Bütün pürüzler tamamlandı" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı ise kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, "Sayın başbakanımızın ve 1 hafta sonra sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile sayın bakanımıza verdikleri talimat ile imzalar atıldı. Sayın başbakanım teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ile törenin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu bugün trafiğe açılı gerçekleştirildi.

(Cenk İşver / iha)