15.01.2017 15:31 Paşa işi 15 dakikada bitirdi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Veysel'e Aydın'ın müdahalesi sonucunda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un ters köşesinden ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada sağ kanattan Tunay'ın ortasında arkada direkte topla buluşan Adem'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

16. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşunda kaleci Hopf dönen topu Pavelka tamamlayarak ağlara gönderdi. 3-0

34. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte bulunan Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Serdar'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Koita'nın ortasında arka direkte topla buluşan Tunay'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Tunay Torun'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Hops, yerde seken topu güçlükle çeldi.

75. dakikada Tunay'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Koita'un şutunda top yandan auta çıktı.

82. dakikada Orhan Şam, topa ele müdahale edince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



---KÜNYE---

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xx, Veysel xxx, Titi xx, Veigneu xx, Abdullah Durak xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Shala dk. 69 xx), Tunay xxx, Adem xx (Eduok dk. 66 xx), Koita xxx (Turgut Doğan dk. 85 ?)

Yedekler: Kadem, Otigba, Bozhikov, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Orhan x, Palitsevich x, Uğur Çiftçi xx, Selçuk x (Rantie dk. 20 x), Issah xx, Serdar xx, Khalili xx, Aydın x (Matei dk. 20 x), Muric x (Ring dk. 46 x)

Yedekler: Nihat, Ferhat, Scekic, Milinkovic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Titi (dk. 5 pen.), Adem (dk. 13), Pavelka (dk. 16) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Orhan (dk. 82) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Adem (Kasımpaşa), Uğur, Matei (Gençlerbirliği)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)

