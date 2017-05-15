Partisinin grubunu yarın son kez toplayacak

Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 11.30'da partisinin grubunu Meclis'te toplayacak. Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak son kez kürsüde bulunacak.

Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 11.30'da partisinin grubunu Meclis'te toplayacak. Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak son kez kürsüde bulunacak.

AK Parti, 21 Mayıs 2017 tarihinde 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni yapacak. Kongreyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu partinin tekrar genel başkanı olacak. Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek kongre öncesi Başbakan Yıldırım Meclis kürsüsünden genel başkan olarak son konuşmasını yapacak. Parti grubuna seslenecek olan Yıldırım, grubundaki isimlere teşekkürlerini iletecek. 21 Mayıs'taki olağanüstü büyük kongrenin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar partisinin genel başkanı olacak.

(Enise Vural / İHA)