Partilere içtüzük daveti yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, içtüzük değişikliği konusunu görüşmek üzere partilere çağrıda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, içtüzük değişikliği konusunu görüşmek üzere partilere çağrıda bulundu. Meclis Başkanı Kahraman, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini perşembe günü saat 14.00'te görüşmeye davet etti.
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