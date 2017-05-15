Parti başkanlığına geri döndü

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen, geçici olarak bıraktığı Ulusal Cephe (FN) başkanlığına geri döndü.

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen, geçici olarak bıraktığı Ulusal Cephe (FN) başkanlığına geri döndü.

Fransa Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci turda Emmanuel Macron'a karşı kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci tura çıktığında geçici olarak bıraktığı Ulusal Cephe (FN) başkanlığına geri döndü. Haberi Parti Başkan Yardımcısı Steeve Briois Twitter hesabı üzerinden verdi.

Öte yandan Marine Le Pen'in başkanlığa ara verdiği süreçte yerine ilk olarak Jean-François Jalkhe getirilmiş fakat Nazi söylemleri sebebiyle uzaklaştırılarak başkanlık için yerine Steeve Briois getirilmişti.

(Özlem Kaplan / İHA)