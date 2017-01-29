Parmak izlerini mendille temizleyip kaçtılar

Bursa ve Gaziantep'te yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa ve Gaziantep'te yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı.



BURSA

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrüt Evler Mahallesi Çiçek Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız gözlerine kestirdikleri dondurma dükkanına girmeye çalıştı. Yüzlerini saklayan hırsızlar, kapıda bulunan kilidi açamayınca pencereye yöneldi. Pencereyi de açamayan hırsızlar, yanlarındaki mendil ile parmak izlerini temizleyip kaçtı. Güvenlik kamerası da olay anını kaydetti. Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi, kapının ve pencerenin zorlandığını fark edince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, her yerde hırsızlık zanlılarını arıyor.



GAZİANTEP

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde bulunan bir halı mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Demir'e ait iş yerine gelen kimliği belirsiz iki şahıs, levye ile kapının kilidini kırarak içeri girdi. Masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, alarm sisteminin devreye girmesi ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



4 GÜN SONRA KOYULDU

Yaşanan olaydan 4 gün sonra aynı iş yerine gelen iki şahıs cam kapının kilidini kırarak tekrar içeri girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren 2 kişi, saniyeler içinde duvarda bulunan televizyonu sökerek hızla uzaklaşıyorlar.

Öte yandan, hırsızlık zanlılarının duvarda bulunan televizyonu söktükten sonra ellerinden düşürmeleri ve daha sonra kapının kilitlenmesi ile dışarı çıkmak için kısa süreli yaşadıkları panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı hafta içerisinde iki defa soyulduktan sonra iş yerine kepenk yaptırmak zorunda kaldığını söyleyen Murat Demir, "Gece bana alarm sisteminden gelen mesajın ardından iş yerime geldim ve soyulduğumu gördüm. Daha sonra polisler geldi gerekli incelemeyi yaptılar, güvenlik kamerası görüntülerini aldılar, ancak henüz bir haber yok' ifadelerini kullandı.

(Cengiz Gündüz - Orhan Erkılıç / İHA)