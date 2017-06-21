Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da resmi temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının gündeminde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular yer aldı.
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