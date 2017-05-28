Adana'da sokaklarda yaşayan yaşlı adam, bir parktaki bankta ölü bulundu.

Adana'da sokaklarda yaşayan yaşlı adam, bir parktaki bankta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki Kocavezir Parkı'nda çöp toplayan temizlik görevlisi, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybetmiş olduğunu belirleyip, durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın sokaklarda yaşadığını belirledi. Yaşlı adamın dün gece parka gelip aldığı ekmek ve yiyeceklerin bir kısmını yediği, daha sonra banka yattığı ve bir daha da kalkamadığı tespit edildi.

Polis şahsın üzerinde yaptığı aramada kimliğini bulamazken, cebinden sahte 1 dolarlar çıktı. Ceset üzerinde inceleme yapılırken, vatandaşlar ise hiçbir şey olmamış gibi parkta oturmaya devam etti. Park kenarına kurulan pazarda da vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Cesedin, evi olmadığı için otogarda yaşayan Ali isimli 70 yaşlarındaki şahsa ait olabileceği üzerinde duruluyor. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni de otopsiden sonra ortaya çıkacak.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)