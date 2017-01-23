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Parkta oturan opera sanatçısı silahlı saldırıya uğradı
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Parkta oturan opera sanatçısı silahlı saldırıya uğradı

İzmir'den görevli geldiği Samsun'da parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan opera sanatçısı bacaklarından vurularak, yanındaki senarist arkadaşı ise darp edilerek kanlar içinde kalıp hastanelik oldular.

İzmir'den görevli geldiği Samsun'da parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan opera sanatçısı bacaklarından vurularak, yanındaki senarist arkadaşı ise darp edilerek kanlar içinde kalıp hastanelik oldular.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Opera Bale'de heykeltraş olarak görevli Ozan Özcan (34), Samsun Opera Bale'ye oyun çıkartmak için görevli olarak Samsun'a geldi. İzmir'de üniversiteyi birlikte okuyan ve İstanbul'da senarist olan Samsunlu arkadaşı Arif Nas (36) ile buluşan Ozan Özcan, Anıt Park'ta otururken yanlarına kimliği belirsiz 3 genç geldi. Ozan Özcan'dan sigara isteyen kimliği belirsiz gençler daha sonra sataşıp ardından da tabancayla ateş açarak Özcan'ı her iki dizinin üst kısmında vurdular. Bu sırada polis çağırmak için olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Arif Nas'ın peşine düşen saldırganlar yakaladıkları senaristi darp ederek kanlar içinde bırakıp kaçtılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Özcan ve Arif Nas hastanede tedavi altına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri silahlı saldıranları yakalamak için soruşturma başlattı. Silahlı saldırıda kurşunlardan biri Ozan Özcan'ın bacağının birinden girip çıkarken, diğerinin ise bacağının içinde kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muammer Ay / İHA)


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