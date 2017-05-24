Parkta dehşet: Çocuklar buldu

Gaziantep'te parkta oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir bebek cesedi buldu.
Gaziantep'te parkta oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir bebek cesedi buldu. Olay akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesi, 25 Aralık Mahallesi, Hobi Bahçeleri yanındaki park içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir poşet görünce ailelerine gösterdi. Poşetin içine bakan vatandaşlar yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 3-4 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin olduğu alanda inceleme yaptı. Daha sonra bebeğin cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bebeğin annesinin bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Orhan Erkılıç /İHA)
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