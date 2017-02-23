Park halindeki minibüs alev alev yandı

İstanbul Esenler'de sokak üzerinde park halinde olan bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de sokak üzerinde park halinde olan bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de geçtiğimiz hafta öğlen saatinde park halinde bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından başlayan alevler bir anda minibüsün tamamını sarınca yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste çıkan yangını söndürürken, yangın nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın anı ve yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)