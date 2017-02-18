Park halindeki araçlara çarptı!

Kadın sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı.

Kadın sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kadın bir sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazanın ardından kadının yardımına çevrede bulunan iki kişinin koştuğu görülürken, olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

