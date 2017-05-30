Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi

Eskişehir'de park halinde bulunan 25 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Eskişehir'de park halinde bulunan 25 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Olay, sabahın erken saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan Tüzün, Akat, Uygurlar, Sümer ve Dirikli sokaklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, yol kenarına park ettikleri araçlarının lastiklerinin kesilip patlatıldığını görerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerinin ardından olayın yaşandığı sokağa yakın civarlarda da yaklaşık 25 araca ve çok sayıda lastiğe zarar verildiğini tespit etti. Şikayetler üzerine tutanak tutan ekipler, araçlar üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Ekipler, çevredeki kamera görüntülerini de inceleyerek lastikleri kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, mahallelerine yakın mevkilerde benzer olayların yaşandığını belirten araç sahipleri, şikayetçi olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, bazı araçların tek bazılarının da birden fazla lastiğin kesildiğini ifade etti.

(Kadir Arslan / İHA)