Parisli modacılar yeni kreasyonlarını tanıttı

Fransa'da Parisli modacılar birbirinden ilginç yeni modellerini düzenledikleri defilelerle tanıttı.

Fransa'da Parisli modacılar birbirinden ilginç yeni modellerini düzenledikleri defilelerle tanıttı.

Avrupa'yı saran ekonomik kriz Parisli modacıları da etkiledi. Haute Couture bitti gözüyle bakılırken, Parisli modacılar birbirinden ilginç yeni modellerini düzenledikleri defilelerle tanıttı, bazı modacıların ise kemer sıktığı görüldü. Paris Haute Couture Moda Haftası dolayısıyla genç modacı Stephane Rolland defile yerine yeni kreasyondan bazı kıyafetleri bir resim galerisinde sergiledi. Parisli moda severlerin bu tarzı daha fazla beğendiğini söyleyen Fransız Modacı Rolland, kıyafetlere dokunma ve kıyafetleri inceleme şansı olduğunu söyledi. 2017 İlkbahar-Yaz mevsimi için hazırladığı 15 farklı kıyafeti sergileyen Stephane Rolland, kırmızı, beyaz ve siyah renkleri tercih etti.

Resim galerisinde sergilediği kıyafetlerle ilgili kısa bir açıklama yapan modacı Stephane Rolland, "Defile olarak değil de değişik tarzda sergileyerek tanıttığım, 2017 İlkbahar ve Yaz Kreasyonum için hoş geldiniz diyorum. Gördüğünüz gibi yeni kreasyonumdan bazı kıyafetleri sergiye koydum, dilerim beğenmişsinizdir. Geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın eşi Sefire Tülay Musa, Uluslararası Organizatör Erkan Özerman, sinema oyuncusu Güngör Bayrak, Türkiye'de Haydarpaşa'nın gelini olarak ünlenen Cristine Haydar ile Türk Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytunç Serge defileyi gezenler arasındaydı.

