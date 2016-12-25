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Paris'teki Türk Hristiyan Keldaniler Noel Ayininde Keliseleri Doldurdu
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Paris'teki Türk Hristiyan Keldaniler Noel Ayininde Keliseleri Doldurdu

Türkiye'den 30 yıl evvel Paris'e gelip yerleşmiş olan Türk Hristiyan Keldaniler, Noel Bayramı'nı son yıllarda geldikleri bölgelerde savaş ve kan dökülmesinin sona ermesi bir an evvel barışın gelmesi ve sevdikleri ülkelerine kavuşma umudu taşıyan dualarla kutladılar. Paris'teki Keldani Katolik Kilisesi Saint Thomas'da Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Türkiye'den 30 yıl evvel Paris'e gelip yerleşmiş olan Türk Hristiyan Keldaniler, Noel Bayramı'nı son yıllarda geldikleri bölgelerde savaş ve kan dökülmesinin sona ermesi bir an evvel barışın gelmesi ve sevdikleri ülkelerine kavuşma umudu taşıyan dualarla kutladılar. Paris'teki Keldani Katolik Kilisesi Saint Thomas'da Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Doğu Katolik kilisesine mensup yüzlerce Keldani, başkent Paris'in Kuzeyindeki Sarcelles bölgesinde yer alan kilisede yarım saat arayla iki Saat süreyle 3 ayin düzenlendi. Aynı şeklide 3. Farklı Keldani Katolik Kilisesi'nde Noel bayramı kutlamaları çerçevesinde aynı gece toplam 9 ayin yapıldı. İnsanlık ve dünya barışı adına dualar edildi.

Paris'in Sarcelles banliyösü'ndeki Saint Thomas Keldani Katolik Kilisesi'ndeki ayini yöneten Keldani din adamı Papaz Michael Dumand,ayin sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün Irak, Suriye ve Türkiye'de yaşananlar herkesin canını yakıyor ve daha çok acıya neden oluyor" dedi. Keldani Katolik din adamı Dumand, Ülkelerindeki savaştan kaçarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalan insanların trajik biçimde yardıma muhtaç durumda olduklarını " ifade ettiği konuşmasını " Bir an evvel bölgede kısa sürede barışın sağlanması için bu kutsal gecedeki dualarımız bu kardeşlerimiz içindir "dedi

İçinde bulunduğumuz yılın son ayının 24 / 25 Aralık tarihi, Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı gündür. Hıristiyanların en kutsal gününde dünyanın dört bir yanında Noel kutlamaları yapılıyor. Hıristiyanlar da bu kutsal gecede kiliseleri doldurup, ayinler ve kutlamalar yapıyor. Buhurlar ve tütsüler içindeki kiliseler o gece farklı bir güzelliğe bürünüyor. Rengarenk giysileri içinde ruhban sınıfının geçişi, tertemiz elbiseleriyle ortalarda dolaşan çocuklar, cemaatin en güzel sesli insanlarından oluşan kilise korosundaki hazanların, mugannilerin ilahileri çan seslerine karışıyor.
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