Paris'te terör alarmı

Paris'te Champs-Elysees caddesinde bir aracın polis aracına çarpması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Paris'te Champs-Elysees caddesinde bir aracın polis aracına çarpması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Champs-Elysees caddesinde bir araç polis aracına çarptı. Olayın ardından patlama yaşandığı kaydedildi. Yaralı olmadığı kaydedildi. Bölge güvenlik kordonuna alınırken, polis vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

Polis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın bölgeden uzak durması uyarısında bulundu.

