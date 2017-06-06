Paris'te silahlı saldırgan dehşeti

Paris'te Notre Dame Katedrali yakınlarında silahlı saldırgan, polisi vurdu.

Paris'te Notre Dame Katedrali yakınlarında silahlı saldırgan, polisi vurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali yakınlarında silahlı saldırgan, polisi vurdu. Edinilen bilgilere göre, saldırganın polise önce çekiçle saldırdığı, sonra silahla vurduğu bildirildi. Yetkililer tarafından henüz olayın detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.

