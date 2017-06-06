Paris'te polise saldırı

Paris'te Notre dame Katedrali yakınlarında polis devriyesini takip eden silahlı saldırgan, bir polisi vurarak yaraladı.

Paris'te Notre dame Katedrali yakınlarında polis devriyesini takip eden silahlı saldırgan, bir polisi vurarak yaraladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali yakınlarında polis devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Devriye halindeki 3 polis memurunu hedef alan saldırgan, aralarından bir polisi çekiçle yaralayarak, silahla vurdu. Saldırgan, 2 polis tarafından etkisiz hale getirilerek vuruldu. Öte yandan yaralanan polis, acil müdahale edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Polis yetkilileri, olası terör saldırısına karşın çevrede arama çalışmaları başlattı. Yetkililer durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

