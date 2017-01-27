Paris'te Orta Doğu rüzgarı

Paris Moda Haftası'nda moda evleri birbirinden güzel 2017 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonlarını tanıttılar.
Paris Moda Haftası'nda moda evleri birbirinden güzel 2017 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonlarını tanıttılar. Defilede Orta Doğu ülkelerinin ünlü tasarımcıları kreasyonlarını tanıttı. Defilede ; Hany El Baheiry, Nassem Alandalos, Lamia Lakhsassi, Menouba, G.R Fashion, Humarıff Orta Doğu'nun önde gelen 6 moda evi Paris moda haftasında 2017 ilkbahar- yaz kreasyonlarını tanıttılar. Paris'in lüks otellerinden Four Seasons George V otelinde gerçekleşen törende Mısır, Fas, Cezayir, Bahreyn ve Dağıstan'ın tanınmış moda evleri yeni kreasyonlarını tanıttı. Yaklaşık 300 davetlinin izlediği defilede taş işlemeli kıyafetler ve paha biçilmez gelinlikler büyük ilgi gördü. (Tansu Sarıtaylı / İHA)
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