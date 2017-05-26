Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orly Havalimanının bir bölümü asker ve polis tarafından boşaltılıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orly Havalimanının bir bölümü asker ve polis tarafından boşaltılıyor. Paris'te bulunan Orly Havalimanı'nın bir bölümünün asker ve polis tarafından boşaltıldığı belirtiliyor. İddiaya göre, havalimanı, gelen bir ihbar üzerine boşaltılıyor.
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