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Paris'te Harput Konferansı
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Paris'te Harput Konferansı

Fransa'nın başkenti Paris'te, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Harput şehri ile ilgili konferans düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Harput şehri ile ilgili konferans düzenlendi.
Harput'un UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili olarak başlatılan çalışmalar kapsamında Paris'te UNESCO binasında "Harput Konferansı" düzenlendi. "Doğu Yönünde Osmanlı ve Harput" adlı konferansın moderatörlüğünü Türkiye'nin UNESCO Nezdinde T.C Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer yaptı. Konferansa, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fransız bilim adamı Prof.Dr. Pierre Pinon ile Şafak Uykusundaki Kent:Harput kitabının editörü Görkem Gül Duman katılarak sunum yaptı.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput konferansıyla ilgili olarak Harput'un geleceği için önemli bir adımın daha atılmış olduğunu ifade etti. Başkan Yanılmaz, "Harput bizim dünya mirası kentimiz. Bir medeniyetler şehri. 7 bin yıllık tarihiyle, birikimleriyle bir çok medeniyete ve dinlere ev sahipliği yapmış bu şehirde halen cami ve kiliseler halihazırda ibadete açık durumda" dedi.
Birbirinden farklı dinlerin Harput'ta çok rahat bir şekilde ibadetlerini yapabildiklerini söyleyen Belediye Başkanı Yanılmaz, Harput Kalesi, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi, Alacalı Mescit, Arap Baba ve Mansur Baba Türbeleri gibi daha bir çok tarihi değerle Harput'un Dünya Mirasını temsil etmekte olduğunu belirtti. Yanılmaz, Fransızları ve bütün Avrupa vatandaşlarını, Harput'un ve aynı zamanda Elazığ'ın da sahip olduğu Hazar Gölünü, Kayak Merkezi, Buzluk Mağarası gibi bir çok tarihi ve turistik alanları gezip görmeleri için kentimize davet ediyorum dedi. Harput'un UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması halinde sahip olunan bu kapasitenin bize büyük avantaj sağlayacağını dile getirdi.
"Şafak Uykusundaki Kent: Harput" kitabının editörü Görkem Gül Duman, slayt gösterimiyle, Harput'un tarihçesini anlattı. Fransız bilim adamı Prof.Dr. Pierre Pinon ise, ömrünün yarısından fazlasını Türkiye'de geçirmiş olan sanat tarihçisi, mimar, arkeolog, ressam ve gezgin Albert Gabriel'in arşivlerinden elde edilen bölgeye ait tarihi belge ve fotoğrafları slayt gösterimiyle sundu. Prof. Pierre Pinon tarafından gün ışığına çıkarılan Fransa'da Bar-sur-Aube'daki evinde bulunan kişisel eşyalar, mimari çizimler, yazışmalar, notlar ve yayımlanmamış 3 yüzün üzerinde suluboya resimleri olduğunu söyledi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yıllar önce araştırmacılarla birlikte yaptığı gezide Harput'da dair izlenimlerini anlattı. Ortaylı, Harput'un geçmişteki önemine değinerek İpek Yolu zamanında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Ortaylı, Araştırmacı Albert Gabriel içen keşke bizden birisi olsaydı, keşke bizim için çalışsaydı, bu kişinin çalışmalarından mutlaka faydalanılması gerektiğini söyledi.
(Tansu Sarıtaylı/İHA)

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