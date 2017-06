Paris'te bayram coşkusu

Fransa'nın başkenti Paris'te başta Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi olmak üzere camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı. Paris DİTİB Din görevlisi Hüseyin Öz toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te başta Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi olmak üzere camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı. Paris DİTİB Din görevlisi Hüseyin Öz toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.

Bayram hutbesini okuyan caminin din görevlisi Hüseyin Öz, bayramların, kavga, kin, nefret, öfke, ihanet, düşmanlıkların yerine; sevgi, muhabbet, yardımlaşma, dayanışma, bağışlama, güleryüz, sıcak ilgi, fedakarlık tohumlarının ekildiği, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günler olduğunu ifade etti. Öz, Allah'a teslimiyetin mükemmel bir ifadesi olduğu kadar, içinde taşıdığı sosyal dayanışma ruhuyla milyarlarca Müslümanı birbiriyle kardeş kılan bir ibadet olduğunu söyledi.

Paris DİTİB Merkez Camii'ne bayram namazını ifa etmeye gelen cemaatin kalabalık olmasından dolayı cami yetersiz kaldı ve bayram namazı 3 aşamalı olarak kılındı. Bayram namazının ardından Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Başkonsolos Görkem Barış Tantekin, Konsolos Müslüm Aygün, bayram namazını kıldıran din görevlisi ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Paris DİTİB Merkez Camii önünde biriken kalabalıktan dolayı trafik bir süre aksadı.



"BUGÜN BAYRAM NAMAZINI ÜÇ CELSEDE İCRA ETMEK DURUMUNDA KALDIK"

Bayram namazı çıkışı izdihamı gören Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, gelecekte daha büyük bir ibadet yerine ihtiyaç olduğunu belirterek "Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Paris ve bölgesinde çok yoğun bir vatandaş potansiyelimiz var. DİTİB'in Paris'teki merkezindeyiz, hakikaten günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söylemek durumundayız bu binanın. O kadar yetersiz ki bugün bayram namazını üç celsede icra etmek durumunda kaldık" dedi.

Musa, "Yoğun bir teveccüh vardı bu da çok memnuniyet verici bir şey tabiatıyla. Paris gibi büyük metropollerde her zaman vatandaşımızın rahatlıkla erişebileceği alt yapısı yeterli park, vesaire alanları ihtiyacı karşılayacak nitelikte yerler bulmak kolay olmuyor. Ancak DİTİB'in de gündeminde olduğunu biliyorum bu konunun. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ihtiyacı da karşılamak için gerekli çalışmalara başlayacaklar. Her halükarda her geçen gün vatandaşımızın bu tür yerlere ve buluşulan bir araya gelinen, her konunun toplumun bütün ilgi alanlarıyla ilgili her konunun ele alındığı yerler bunlar. Eğitim faaliyetleri, ibadet faaliyetleri, kültürel faaliyetler ki kastettiğim bunlardır. O bakımdan ihtiyaçların tamamına cevap verebilecek genişlikte büyüklükte alt yapıda çevreyi rahatsız etmeyen yerlerin bulunmasına duyduğumuz ihtiyaç her geçen gün artıyor. DİTİB bu projelerin her zaman merkezinde olmuştur inşallah bundan sonra da öyle olacak. Biz de kendilerine hep bu yönde teşvik ettik ve yerel makamlarla olan münasebetlerinin bu çerçevedeki taleplerinin sonuçlandırılabilmesi ve daha ileri götürülebilmesi için gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklarımız her zaman kolaylaştırıcı bir rol üstlendiler bundan sonra da bu böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi vatandaşımızın teveccühü o kadar yoğundu ki bugün bir kısmı da vatandaşımızın sokağa taşmıştı onları da zamanlıca bina içerisine alıp bayram namazını eda etmelerine imkan sağlanabildi. Bu da sevindirici bir durum tabiatıyla" dedi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)