Paris'te arabasını polis aracının üzerine süren şahıs öldürüldü

Paris'te arabasını polis aracının üzerine süren kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Paris'te arabasını polis aracının üzerine süren kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü caddesi Champs-lysées'de bir kişi kullandığı aracını polis aracının üzerine sürünce vurularak etkisiz hale getirildi. Polis aracına çarpan araç ise alev aldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç içinde patlayıcı ve yanıcı madde bulunduğu belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre arabayı kullanan kişinin terörden arananlar listesinde bulunduğu kaydedildi. 1984 doğumlu şüphelinin ismi ise açıklanmadı.

Olayın meydana geldiği Champs Elysee Caddesi trafiğe ve halka kapatıldı. Tarihi Büyük Saray (Grande Palais) girişindeki metro istasyonu ile Concorde Meydanı'ndaki metro istasyonları da geçici olarak kapatıldı. Olası bir saldırıya karşı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'ye giden cadde ve sokaklar sıkı denetim altına alındı.

(Tansu Sarıtaylı /İHA)