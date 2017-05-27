Paris İklim Antlaşması üzerinde antlaşma uzlaşma sağlanamadı

İtalya'nın Sicilya kentinde düzenlenen G7 zirvesinde liderler, İklim Değişikliği Antlaşması üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

İtalya'nın Sicilya kentinde düzenlenen G7 zirvesinde liderler, İklim Değişikliği Antlaşması üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

Sicilya kentindeki Taormani kasabasında düzenlenen G7 zirvesinde liderler, serbest ticaret, mülteci krizi ve iklim değişikliği konularında uzlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Paris İklim Antlaşması'ndan çıkacağını belirtmesi üzerine, zirvede ortak bir karara gidilemedi. Merkel, G7 zirvesinde iklim değişikliği konusunda yapılan tartışmayı "çok tatmin edici değil" şeklinde değerlendirdi.

Merkel, "İklim konusundaki tartışmalar çok zordu, çok tatmin edici değil. Zirvede 1' e karşılık 6'lık bir durum var. ABD'nin Paris anlaşmasında kalmaya devam edip etmeyeceğine dair hiçbir işaret yok" dedi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Burada soru işaretine neden olan şey ABD'nin Paris anlaşmasıyla ilgili pozisyonu" açıklamasını yaptı. Trump, Twitter hesabından, Paris İklim Antlaşması üzerine uzlaşmanın sağlanamamasına ilişkin, kararını ilerleyen günlerde vereceğini belirten mesaj yayınladı.