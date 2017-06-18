Paris-Çin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 26 yaralı
Paris'ten kalkan China Eastern Airlines'a ait yolcu uçağı güneybatı Çin hava sahasında türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 26 kişi yaralandı.
Paris'ten kalkan China Eastern Airlines'a ait yolcu uçağı güneybatı Çin hava sahasında türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 26 kişi yaralandı. Paris'ten kalkan China Eastern Airlines'a ait airbus yolcu uçağı güneybatı Çin hava sahasında Kunming Uluslar Arası Havalimanına iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 26 kişi yaralandı. Yaralanmaların, türbülans sırasında bagaj kapaklarının açılması sonucu bagajların yolcuların üzerine düşmesi nedeniyle olduğu öğrenildi.
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