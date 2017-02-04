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Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'daki Türk işadamlarıyla buluştu
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Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'daki Türk işadamlarıyla buluştu

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da yaşayan Türk işadamlarıyla Büyükelçilik rezidansında buluştu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da yaşayan Türk işadamlarıyla Büyükelçilik rezidansında buluştu.
Fransa'da çeşitli alanlarda çalışan Türk girişimcilere ithafen bir konuşma yapan Büyükelçi Musa, "Sizlerle sık sık bir araya gelirsek, ülkemiz ve Fransa-Türk dostluğu için çok faydalı olacak" dedi. Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona birçok iş adamı ve girişimci katıldı.
Gecede, Lyon Fransız Türk Ticaret Odası heyeti ve ile Marsilya gibi Fransa'nın büyük kentlerinde faaliyet gösteren iş adamlarıyla, hukukçular, Fransa'da ki Türk Siyasiler, resepsiyona katılanlar arasındaydı. Musa, Fransa-Türkiye ilişkilerinde ticaretin önemli bir unsur olduğunu belirtti.
Türk-Fransız dostluğunun önemine dikkat çeken Büyükelçi Musa, bu dostluğun yıllara dayanan bir birikimden meydana geldiğini belirterek " Her türlü siyasi mülahazanın dışında, ondan soyutlayarak herhangi bir angajmanı ihsas dahi etmeden, önceliğimiz hep beraber Türk -Fransız dostluğunun daha da gelişmesi için atılabilecek adımları, olası yanlış anlamalardan soyutlayarak, iş odaklı bakarak yürütmek ve onun çabası içerisinde olmak amacımızdır" dedi.
Büyükelçi Musa, söz konusu hükmün iptalini hukukun tecellisi olarak değerlendirdi.
Büyükelçi Musa, Fransa'daki Türk sivil toplum örgütleri ve sizler gibi girişimcilerin gayretleriyle, Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi tarafından, Türk derneklerinin başvurusu üzerine iptal edilen 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelememeyi suç olarak gören 'bazı suçların reddinin suç sayılmasına' ilişkin yasanın ilgili hükmüne dair de konuşan Musa, örgütlü yapıların birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.
Büyükelçi Musa, "Sizlerinde rahatsız olduğunu bildiğimiz sözde soykırım tasarısı ile ilgili gelişimler oldu. Netice itibariyle yasama süreci tamamlandıktan sonra anayasa konseyine taşınan böyle bir hadise gerçekleşmemiştir diyen herkesin hapis cezasına ve para cezasına çarptırılmasını öngören talihsiz bir yasanın kabul edilmek suretiyle mecliste, Anayasa Mahkemesine götürüldüğüne bizde tanık olduk. Oradan çıkacak kararın hem ülkemiz hem vatandaşlarımız hem de Türk- Fransız ilişkilerinin içinde bulunduğu bu konjonktürde arz ettiği önemi hep beraber irdeliyor ve tartışıyorduk ve kabul edilmesi halinde bunun yaratacağı tahribatın üstesinden nasıl geleceğimizi arkadaşlarımızla beraber düşünüyorduk. Bunun önlenmesi için devlet olarak pek çok girişimlerimiz oldu. Duyarlılıklarımızı, her zaman her düzeyde dile getirdik. Bunu yaparken gördük ki bu konuda gerçekten çok duyarlı olan sivil toplum kuruluşlarımız, buradaki Türk kökenli Fransız vatandaşlarının da büyük ölçüde seferber olduğuna tanık olduk. Bahsi konu yasanın Anayasa konseyi tarafından reddedilmesinde belli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Tabi ki nihai tahlilde burası bir hukuk devletidir. Adalet tecelli etmiştir. Bu süreçte duyarlılıklarını dile getiren, ilgili mercilere taşıyan vatandaşlarımızın, Fransız yetkililerinin, bürokrasinin, senatörlerin, milletvekillerinin, iş çevrelerinin hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum "dedi.
Söz konusu kararın ikinci kez böyle alınmasını da hukukun tecellisi olarak değerlendirdi ve hem Türk vatandaşlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası konulardaki ağırlığını bir kere daha böylelikle görmüş olduk" dedi.
(Tansu Sarıtaylı / İHA)
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