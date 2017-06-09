Parayı ödemeden kaçtı!

Kolyenin parasını ödemeden kaçtı.

Kolyenin parasını ödemeden kaçtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kuyumcuya giren şahıs, kadın çalışandan vitrinde bulunan altın bir kolyeyi istedi. Kolyeyi boynuna takan şahıs parayı ödemeden iş yerinden kaçtı. Hırsızlık anı görüntülere yansırken, çalınan kolyenin fiyatının bin 790 dolar civarında olduğu öğrenildi.

