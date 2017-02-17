Paraşütçüler kayalıklara düştü: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanan Çinli turist ile paraşüt pilotu 15 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı. Yaralılar kayalıklardan helikopterin yardımıyla kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanan Çinli turist ile paraşüt pilotu 15 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı. Yaralılar kayalıklardan helikopterin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'ye tatil için gelen Çinli Xujia Lin (27), yamaç paraşütüyle uçmak için Ölüeniz' geldi, yamaç paraşütü pilotu Serdar Çözer (41) ile birlikte Babadağ'ın 1200 metre pistine çıktı. Lin ve Çözer Babadağ'ın 1200 pistinden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. İkilinin paraşütü yerden yaklaşık 15 - 20 metre yüksekteyken termik rüzgar nedeniyle kapandı. 15-20 metre yükseklikten Babadağ'ın eteklerindeki, kayalıklara düşen Çinli turist kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yamaç paraşütü pilotu Çözer, başına aldığı darbe nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. Muğla 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni cep telefonundan arayan ikili yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye 112 Acil Servis ekibi ile birlikte Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Fethiye ekibi de bölgeye sevk edildi.

Kayalıklara tırmanarak kaza yerine ulaşan UMKE ekibi kayalıkların üzerine düşen Çözer ve Lin'i sağlık kontrolünden geçirdi. Başına aldığı darbe nedeniyle beyin travması geçirdiği tespit edilen pilot Çözer'in kayalık bölgede sedyede taşınmasının riskli olduğuna karar veren UMKE ekibi, helikopter desteği istedi. Sağlık durumu iyi olan Lin'in ise UMKE ekibinden bir görevli ayağındaki incinme nedeniyle yürümekte zorlandığı Lin'i sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Lin, tedaviye alındı.

Kaza yerinde helikopter bekleyen Çözer'in kurtarılması için Arama Kurtar Derneği (AKUT) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye geldi. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'ndan helikopter sevk edilememesi üzerine Çözer, kaza yerinde kurtarılmayı bekledi. Uzun süren bekleyişin ardından Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan havalanan helikopter bölgeye geldi. Çözer'i sarkıtılan sedye yardımıyla kaza yerinden alan helikopter, Fethiye Devlet Hastanesi bahçesine inerek tedaviye alınan Çözer'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



"BU BÖLGEYE KURTARMA HELİKOPTERİ BULUNMASI ZORUNLU"

Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız, kazanın yükselen sıcak havanın oluşturduğu termik rüzgar nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Paraşütün aniden kapanması nedeniyle pilot ve Çinli turistin 15 metre yükseklikten kayalık zemine düştüğünü anlatan Yıldız, "Pilotun ve Çinli misafirimizin durumlarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Çinli tatilcimizde ufak tefek sıyrıklar var. Ancak pilotumuz uzun süre helikopter bekledi. Yamaç paraşütü Fethiye'nin turizm potansiyelinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yaşanan bu düşme sonucu pilotumuzun saatlerce helikopter beklemesi kabul edilebilir bir durum değil. Babadağ'dan yılın 12 ayı yamaç paraşütü atlayışı yapılıyor. Bu bölgede bir kurtarma helikopterinin bulunması zorunludur. Yetkililerimizden bu konuya bir çözüm bekliyoruz" dedi.

(Murat Yalçın/İHA)