Paraşütçü ağaçlara daldı

Denizli'de bir yamaç paraşütçüsü, ormanlık alandaki ağaçların üzerine indi. O anlarsa kameraya yansıdı.

Denizli'de bir yamaç paraşütçüsü, ormanlık alandaki ağaçların üzerine indi. O anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, Denizli Pamukkale'de meydana geldi. Afyonkarahisar'da yaşayan 30 yaşındaki Ozan Ceylan isimli yamaç paraşütçüsü önceki hafta sonu Pamukkale'deki yaklaşık 500 metre yüksekliğinde bir tepeden atlayış gerçekleştirdi. Ancak atlayıştan kısa bir süre sonra genç paraşütçü Ceylan, çam ağaçlarının üzerine düştü. Paraşütteki kameraya anbean yansıyan görüntüleri ve düşme anını anlatan Ceylan ise yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi:

"Bölgeyi bilmiyorum daha önce ilk kez gittim ve ilk kez uçuş yaptığım bir yer. Kaldırıcılar ve bastırıcılar vardır havada. Bu kaldırıcılara denk geldiğimiz zaman bir anda yükseğe doğru paraşüt kaldırır bizi. Bastırıcılara geldiğimiz zaman da bir anda çok hızlı bir şekilde alçalırız. Ben bastırıcı olan bir bölgeye denk gelmişim bir anda irtifa baya bir düştü. Orası da hemen altımda ormanlık bir yerdi. Çam ağaçlarının bolca olduğu bir yerdi. Mecbur artık iniş yapmak zorunda kaldım. Boş bir yer de olmadığı için artık gözüme kestirdiğim bir tane karşıdaki büyük bir çam ağacına hızlı bir şekilde iniş yaptık yani çarptık."

Ceylan, kazayı bacağı ile vücudundaki ufak sıyrıklarla atlattı.

(Gökten Ceylan / İHA)