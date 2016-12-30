30.12.2016 10:26 Paramedik Öğrenciler İtfaiyede Özel Harekat Polisi Gibi Eğitim Alıyorlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından paramedik öğrencilere verilen zorlu eğitim Özel Harekat Polislerine verilen eğitimlere benzerliği ile dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından paramedik öğrencilere verilen zorlu eğitim Özel Harekat Polislerine verilen eğitimlere benzerliği ile dikkat çekti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından paramedik öğrencilere verilen eğitimler devam ediyor. Yangın anında güven içerisinde alevlere nasıl yaklaşıldığı ve nasıl söndürüldüğünü teorik olarak öğrenen öğrenciler, öğrendiklerini pratikte de uygulama imkanı buluyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bulunduğu alan içinde hurda bir araç eğitim için ateşe verildi. Eğitim alan 5 paramedik öğrenci, ateşe verilen otomobile önce kendi can güvenliklerini alarak yangın hortumu ile yaklaştı.



Eğitimlerde aldıkları bilgileri harfi harfine uygulayan öğrenciler, araçtaki alevleri başarılı bir şekilde söndürmeyi başardı.

