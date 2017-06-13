Para nakil aracı şarampole uçtu: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde para nakil aracının şarampole uçması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde para nakil aracının şarampole uçması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. O.E. (46) yönetimindeki para nakil minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü O.E. ile minibüste yolcu olarak bulunan L.S. (53) ve R.A. (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Serkan Şansever /İHA)