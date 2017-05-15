Para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Tokat'ta yere düşen cüzdanı başka birisinin aldığını fark eden simitçi Salih Alkan, içerisinde 3 bin lira bulunan cüzdanı şahıstan alarak gerçek sahibinin bulunmasına yardımcı oldu.

Tokat'ta yere düşen cüzdanı başka birisinin aldığını fark eden simitçi Salih Alkan, içerisinde 3 bin lira bulunan cüzdanı şahıstan alarak gerçek sahibinin bulunmasına yardımcı oldu.

Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde 18 yıldır simit satan evli ve 3 çocuk babası Salih Alkan (52), Atatürk Anıtı önünde yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Bu sırada yerdeki cüzdanı alıp uzaklaşan kişiyi takip eden Alkan, şahsı durdurarak cüzdanı teslim aldı. Alkan, içerisinde 3 bin TL'ye yakın nakit para, kredi kartları ve kimliklerin bulunduğu cüzdanın sahibinin bulunması için durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Polis tarafından yapılan araştırmada kısa sürede cüzdanın sahibi bulundu.



"CÜZDANI ONLARDAN ALDIM"

Yere düşen cüzdanı Iraklı bir ailenin aldığını fark ettiğini ifade eden Alkan, "Bayan yerden aldı cüzdanı bana doğru yaklaştıklarında espri olarak 'polis' dedim onlar da durdu. Cüzdanın onlara ait olup olmadığını sorduğumda 'hayır' cevabını aldım. Cüzdanı onlardan aldım, içerisinde 3 bin liraya yakın para, kredi kartları vardı. Polisi arayarak cüzdanı teslim ettim. Sahibi bulunmuş, bayan geldi bana teşekkür etti" dedi.

Cüzdanın sahibine ulaştırılması için yardım etmekten gurur duyduğunu ifade eden Alkan, "Hiç kimsenin ziynet eşyasında gözümüz olmaz. Çuvalı ile altın dökseler o bizim değildir öyle bir hakkımız yok. Sadece simidin 30 kuruş karı var. Onu bilirim başka bir şey tanımam" diye konuştu.

(Nurhan İçmez / İHA)