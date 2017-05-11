Para dolu çantayı teslim eden şoföre ödül

Mersin'de kullandığı otobüste unutulan para dolu çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen şoför Emrah Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından teşekkür belgesi ve para ile ödüllendirildi.

Mersin'de kullandığı otobüste unutulan para dolu çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen şoför Emrah Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından teşekkür belgesi ve para ile ödüllendirildi.

Engelli oğluyla birlikte merkez Yenişehir ilçesinin yayla olarak bilinen Mehrican Mahallesi'ne gitmek için belediye otobüsüne binen ve içinde 170 bin 320 lira para ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çantayı unutan yaşlı kadının çantasını polis ekiplerine teslim ederek takdir toplayan Emrah Gültekin'e (37), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından teşekkür belgesi ve 5 bin TL para ödülü verildi.

Günümüzde bu gibi örnek davranışlara rastlamanın pek mümkün olmadığını söyleyen Başkan Kocamaz, "İnsanlığın olduğu her yerde unutkanlıktan kaynaklanan hatalar oluyor ve ne yazık ki harama bulaşanlar oluyor. Emrah Gültekin, otobüsünde bulduğu çantadaki parayı, tenezzül etmeden sahibine teslim edilmesi için polise vermesi örnek bir davranıştır. Kendisi halka hizmet ederken Hakk'a hizmet edildiğini göstermiştir. Bu hareketi, özellikle son günlerde ülke ve dünya gündemine bakıldığında önemli bir davranıştır. Bizim personelimize de böyle bir davranış yakışırdı. Gece gündüz vatandaşımıza hizmet veren bu arkadaşımıza da örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Teşekkür belgesi takdim ettiği Gültekin'e ayrıca para ödülü de veren Başkan Kocamaz, "Hizmet alımı çalışanımız olduğu için kendisine belediyemizin bütçesinden para ödülü verme şansımız yok. Ben de kendi şahsımda arkadaşımıza 5 bin TL para ödülünü takdim ederek, bu arkadaşımızın davranışının hem bütün Büyükşehir Belediyesi personeline ve tüm kurum çalışanlarına örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Teşekkür belgesini ve para ödülünü Başkan Kocamaz'ın elinden alan otobüs şoförü Emrah Gültekin ise herhangi bir ödül beklentisi olmadan insanlık görevini yerine getirdiğini söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ben insanlık görevimi yaptım. Başkanımızdan aldığım bu teşekkür belgesini de tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum" ifadelerine yer verdi.

