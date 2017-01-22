Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

Papua Yeni Gine, 7.9 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Papua Yeni Gine, 7.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. ABD Jeoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin Papua Yeni Gine'ye bağlı Arawa'nın 47 kilometre batısında yerin 154 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Güney Pasifik kıyılarında tsunami uyarısı yapılırken, Pasifik Tsunami Merkezi daha sonra yaptığı açıklamada tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi.
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