Papa'yı özür dilemesi için Kanada'ya davet etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Franciscus'u kilisenin kontrolündeki yatılı Kızılderili okullarında yaşanan istismar vakalarına ilişkin özür dilemesi içi Kanada'ya davet etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Franciscus'u kilisenin kontrolündeki yatılı Kızılderili okullarında yaşanan istismar vakalarına ilişkin özür dilemesi içi Kanada'ya davet etti.

Justin Trudeau, Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Franciscus'u Kızılderili halktan kilise adına özür dilemesi için Kanada'ya davet etti. 19. yüzyıldan itibaren, Kanada yerli halkından yaklaşık 150 bin çocuk kendi geleneksel kültürlerini ve ata dillerini öğrenmek üzere hükümet tarafından yatılı bölge okullarına yerleştirilmişti. Bir yüzyılı aşkın süreyle bu okullar devlet tarafından finanse edilerek çoğunluğu Katolik olan Hıristiyan kiliseleri tarafından idare edilmişti. 2008-2015 yılları arasında Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları sonucu Okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitmen rahipler tarafından yaygın şekilde fiziksel ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Trudeau, geçmişte yaşanan bu olaya ilişkin yaptığı açıklamada Papa'yı özür dilemek için Kanada'ya davet ettiğini belirterek "Bunun Kanadalıların yerli halkla gerçek bir uzlaşma sağlaması için ne kadar önemli olduğunu söyledim ve özür yayımlayarak bize nasıl yardımcı olabileceğini vurguladım" dedi.

