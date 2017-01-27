Papa ve FETÖ'nün sır görüşmesi arşivden çıktı!

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na gönderilen yazıya göre, Vatikan ziyaretinde Gülen'i havaalanında o dönemki Vatikan Büyükelçisi Altan Güven tarafından karşıladı.

Ziyaretin hemen tüm aşamalarında kendisine dönemin Türkiye Latin Katolik Episkopal Konferansı Genel Sekreteri Monsenyor Georges Marovitch'in eşlik etti.

ŞANLIURFA'DA BİR DİN OKULU

Yazıda yer alan bilgilere göre Papalık Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı Kardinal Francis Arinze ile görüşen Gülen, Şanlıurfa Harran'da çeşitli dinleri inceleyen bir üniversite kurulmasını ve Müslüman ve Hristiyanlar için ortak bir ibadet yeri açılması istedi.



ARAFAT İLE İRTİBAT

Papa 2. John Paul ile de görüşen Gülen, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in. davetini hatırlattı ve Kudüs'e gitmeyi arzu ederlerse, Arafat ile bu konuda görüşebileceğini de iletti.

İSMAİL CEM'E SUNULACAK

Gülen, Vatikan Büyükelçisi Güven'e, Türkiye'ye döndükten sonra dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e bilgi sunacağını söyledi.