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Panucci: 'Bugünkü sonuç bizi mutlu etti'
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Panucci: 'Bugünkü sonuç bizi mutlu etti'

Türkiye'yi deplasmanda yenen Arnavutluk'ta Teknik Direktör Christian Panucci, '10 kişi kaldıktan sonra zorluk çektik ama bütün maçın stratejisini değiştirmeye çalıştık. 5-3-1 stratejisine geçtikten sonra daha güzel oynadık. Maçın sonucu belli. Dün söylediğim gibi çok çalıştık ve bugünkü sonuçta bizi mutlu etti' dedi.

Türkiye'yi deplasmanda yenen Arnavutluk'ta Teknik Direktör Christian Panucci, "10 kişi kaldıktan sonra zorluk çektik ama bütün maçın stratejisini değiştirmeye çalıştık. 5-3-1 stratejisine geçtikten sonra daha güzel oynadık. Maçın sonucu belli. Dün söylediğim gibi çok çalıştık ve bugünkü sonuçta bizi mutlu etti" dedi.
Hazırlık maçında Antalya'da Türkiye'yi Sadiku'nun (2) ve Grezda'nın golleriyle 3-2 mağlup eden Arnavutluk'ta Teknik Direktör İtalyan Christian Panucci, "10 kişi kaldıktan sonra zorluk çektik ama bütün maçın stratejisini değiştirmeye çalıştık. 5-3-1 stratejisine geçtikten sonra daha güzel oynadık. Maçın sonucu belli. Dün söylediğim gibi çok çalıştık ve bugünkü sonuçta bizi mutlu etti" dedi.

"ÇOK ÇALIŞTIK VE BUGÜNKÜ SONUÇTA BİZİ MUTLU ETTİ"
Çok güzel bir maç oynadıklarını ifade eden Christian Panucci, "İlk bölümü de çok güzeldi. Özgüvenli oyuncularımız var. Ben onlara sonunda kadar güveniyordum. Güzeldi. 10 kişi kaldıktan sonra zorluk çektik ama bütün maçın stratejisini değiştirmeye çalıştık. 5-3-1 stratejisine geçtikten sonra daha güzel oynadık. Maçın sonucu belli. Dün söylediğim gibi çok çalıştık ve bugünkü sonuçta bizi mutlu etti" dedi.

"AMACIMIZ KALİTELİ OYNAMAK"
Amaçlar kaliteli oyun oynamak olduğunu söyleyen Panucci, "İki şansımız daha var. Çok daha güzelini alacağımızı düşünüyorum bu maçtan sonra, umut ediyoruz ki en güzelini alacağız. Çok çalışacağız. Oyuncularımız çok iyi ve yetenekliler. Çalışmayı çok seviyorlar. Ben onlara güveniyorum" diye konuştu.

"CENGİZ ÜNDER KALİTELİ BİR OYUNCU"
Cengiz Ünder'in çok kaliteli ve yetenekli olduğunu belirten Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci, "Maçın sonucunu değiştiren bir oyuncu. Ben yine kırmızı karttan sonra da oyuncularıma güvendim ve etkilenmediler. İkinci bölümün ilk 20 dakikası bizim için zordu. O dakikalardan sonra yine formumuza geri geldik. Stratejisi 5-3-1 olduktan sonra oyunun anahtarı oradaydı" şeklinde konuştu.
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu /İHA)
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