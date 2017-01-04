04.01.2017 13:36 Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi hazırlandı

Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile yemek hizmeti verilen pansiyonlu okullara yönelik 'Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi' hazırlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile yemek hizmeti verilen pansiyonlu okullara yönelik "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" hazırlandı.



Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile yemek hizmeti verilen pansiyonlu okullara yönelik sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmek amacıyla temel bilgiler ile kaliteli ve güvenilir bir toplu beslenme hizmetinin yürütülmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" hazırlandı. Hazırlanan kitapta bireylerin yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, okul çağı çocuklarında görülen beslenme ile ilgili hastalıklar, toplu beslenme hizmet süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu süreçlerde uyulması gereken genel hijyen kurallarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Pansiyonlu okullar için hazırlanan beslenme hizmetleri rehberiyle beslenme eğitimi ile bireylere doğru ve gerçek bilgiler vermek, daha doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmaya çalışmak ve onların yeterli ve dengeli beslenmeleri amaçlanıyor. Kitapla ayrıca çocukluk çağında kazandırılacak sağlıklı beslenme alışkanlığıyla hayatın ileriki dönemlerinde ortaya çıkabilecek beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi amaçlanıyor.



Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi'ne MEB'in www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

