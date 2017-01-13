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Panik atak THY uçağını geri döndürdü
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Panik atak THY uçağını geri döndürdü

Türk Hava Yollarının (THY), Kilimanjaro uçağında olay çıkaran bir yolcu, sakinleştirilemeyince, uçak Kahire üzerinden geri döndü.

Türk Hava Yollarının (THY), Kilimanjaro uçağında olay çıkaran bir yolcu, sakinleştirilemeyince, uçak Kahire üzerinden geri döndü.
Türk Hava Yollarının İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan Boeing 737-900 tipi uçağı 151 yolcusu ile saat 19.30'da Atatürk Havalimanından havalandı.THY uçağı havalandıktan bir süre sonra, panik atak olduğu öğrenilen Sloven vatandaşı Anton Cestnik uçakta koltukları yumruklamaya başladı. Daha sonra olayı devam ettire Cestnik(54), yolculara saldırarak,bir koltuğun ekranını kırdı.
Olayı gören kabin ekipleri durumu uçağın pilotuna bildirdi. THY uçağı Kahire üzerinde iken, pilot Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı. Bu arada kabin ekipleri Cestnik'e sorunlu yolcu prosedürü uygulayarak plastik kelepçe taktı. Kelepçe takılan Cestnik,uçağın arka koltuğuna alındı. THY uçağı saat 00.01'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit uçaktan indirerek karakola götürdü. Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro seferini yapmak üzere 03.31'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Anton Cestnik, havacılık kuralları gereği geldiği şehir olan Münih'e gönderildi.THY uçağında olay çıkararak Kahire üzerinden geri dönmesine neden olan Anton Cestnik, hakkında zararların tazmini için suç duyurusunda bulundu.
(Tuncer Cengiz/İHA)
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