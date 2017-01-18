18.01.2017 11:09 Panathinaikos'la 14. randevu

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 18. haftasında yarın evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek. Fenerbahçe, THY Euroleague'in 18. haftasında yarın evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 18. hafta maçında yarın saat 20.30'da Ülker Sports Arena'da Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-lacivertliler; 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Yunanistan temsilcisi ise 10 galibiyet, 7 mağlubiyet 5 sırada bulunuyor. İki ekibin galibiyet sayıları aynı ancak Panathinaikos Superfoods, averajla Fenerbahçe'nin önünde bulunuyor.



FENERBAHÇE SERİ YAPMAK İSTİYOR

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki istikrarlı tablosunu Euroleague'de sürdüremeyen Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Kızılyıldız'a 75-73'lük skorla mağlup olmuştu. Ligde daha iddialı bir konuma gelmek için galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef Panathinaikos maçını kazanarak seri galibiyetlere başlamak.



14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Panathinaikos, bugüne kadar Avrupa'da 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, Yunanistan ekibi ise 9 kez kazandı. Euroleague'deki ilk karşılaşmada da Panathinaikos, sahasında oynadığı maçı 81-70 kazanmıştı.



OBRADOVİC DALYA DİYECEK

Panathinaikos maçı ile birlikte Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertliler ile 100. Euroleague maçına çıkacak.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Fenerbahçe, Euroleague'de 77.0 sayı, 32.6 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos Superfoods ise 79.3 sayı, 34.4 ribaund ve 15.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Ekpe Udoh 12.2 sayı ortalamasıyla en skorer isim olurken, Yunanistan ekibinde ise Nick Calathes 13.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort / İHA)

