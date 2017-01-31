Pamukkale Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli merkezli İstanbul ve İzmir'de, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent, hastane müdürü ve sağlık personellerinin yer aldığı 22 şüpheli şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PAÜ'de, düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişiden 15'i gözaltına alındı. Firari 7 kişinin arandığı belirtildi.

'ByLock'u kullandıkları ve örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelilerin üniversite odaları ile evlerinde arama gerçekleştirilirken, bazı evraklara el konuldu. Firarilerin yakalanması için soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü belirtildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)